Rui Rio diz que já definiu 90% do Governo do PSD

Rui Rio já definiu grande parte da estrutura de um eventual Governo do PSD. A revelação foi feita pelo próprio, esta segunda-feira, à margem de uma arruada em Évora.

Para além dos 90% que, segundo Rio, já estão definidos, os restantes 10% só ficam fechados "lá para quarta-feira", dia 2 de fevereiro, assinalou o líder do PSD: "Já preparei a estrutura, aí a 90%, mas ainda falta". Para já, acrescentou, "as florestas estão no Ambiente e passarão para a Agricultura". Recorde-se que aquela pasta foi para a tutela do Ministério do Ambiente no Governo do PS, em 2019.

Rui Rio foi questionado sobre os nomes dos ministros e secretários de Estado, mas ironizou, sorridente, com a disponibilidade de Francisco Rodrigues dos Santos: "Já tenho ministro da Defesa". Mais a sério, disse que "talvez no último dia" de campanha os divulgue. "Senão vocês vão vasculhar a vida de toda a gente e vão descobrir que certa vez atirou um cigarro para o chão e calcou", afirmou, respondendo que um eventual Executivo "talvez" venha a ter independentes.

Bastonária no Alentejo

A caravana laranja passou ontem por Portalegre e Évora, onde o PSD não elegeu deputados em 2019. Rio foi recebido por muitas dezenas de pessoas, o que é incomum tendo em conta que é, habitualmente, um território adverso. Ao lado de Rio esteve Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros.