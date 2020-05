Rui Rio: "É vital que o governo pague o que deve" às IPSS

JN Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio apresentou, esta quinta-feira, os "contributos" do PSD para fazer face ao impacto da pandemia de covid-19.

"É vital que o governo pague o que deve ao setor social", começou por afirmar Rui Rio, numa declaração na sede do PSD.

"Sem dinheiro não é possível trabalhar direito", acrescentou, sublinhando a importância das atividades e do apoio desenvolvidos junto da população portuguesa pelas instituições particulares de solidariedade (IPSS).

Outro aspeto destacado por Rio foi o facto de que "infelizmente, o grosso dos funcionários do setor social auferem o Salário Mínimo". Como o Salário Mínimo tem vindo a ser aumentado - "e bem", defendeu o líder social-democrata - as instituições têm ficado com menos verba para funcionarem.

"Os apoios da Segurança Social não correspondem na mesma percentagem de subida ao aumento dos salários", apontou.

Em relação às cantinas sociais, o presidente do PSD defendeu que "tem de haver locais onde as pessoas vão buscar apoio" alimentar. "Preferencialmente, deve ser em regime de 'take-away' mas também tem de haver espaços para quem precisa poder ter a sua refeição com dignidade", referiu, exemplificando com o caso dos sem-abrigo.

Rio defendeu ainda que "haja abertura da Segurança Social para avaliar" a resposta social dada por grupos informais ​​​​​​​que surgem em bairros e freguesias para dar apoio a casos específicos e para considerar respostas sociais não tipificadas "mas que podem ser importantes".