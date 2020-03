Saiba como lidar com violência doméstica e luto em situação de isolamento

JN Hoje às 21:44 Facebook

A Ordem dos Psicólogos Portugueses disponibilizou dois documentos onde explica como lidar com violência doméstica e com luto num período de isolamento social.

Questões como "o que é a violência doméstica? Como lidar com ela numa situação de isolamento? Como garantir os seus direitos? É normal pensar tanto na morte? É expectável adiar o luto? Como superar o sofrimento?" encontram resposta em dois documentos divulgados online pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

O documento "Isolamento com Direitos - Conter o Vírus e a Violência Doméstica" define o último conceito como "uma doença silenciosa, que pode tocar a todos sem exceções" à semelhança da Covid-19, e sublinha que "para as vítimas de violência doméstica a casa não é um lugar de segurança e conforto, e por isso, a situação de isolamento pode ser mais difícil de suportar".

"Estar atento a sinais, identificar áreas seguras da casa, alertar os vizinhos ou pessoas de confiança, ter sempre o telemóvel e procurar apoio de profissionais especializados" são algumas das 13 propostas recomendadas pelos profissionais no documento onde também relembra que "a violência doméstica é um crime público e que os direitos humanos devem estar sempre salvaguardados".

"Apoie os seus familiares, amigos e restante comunidade, contribuindo para um ambiente positivo de confiança, cuidado e entreajuda" conclui.

Face ao número elevado de mortes provocadas pelo surto que atravessa o país, o segundo documento - " Luto " - centra-se nos "aspetos que podem dificultar o luto", sugerindo "medidas preventivas simples para aliviar o sofrimento". Entre elas, evitar o isolamento, respeitar o próprio tempo e as próprias emoções, procurar ânimo e valorização e, acima de tudo, não adiar o luto. Também procura apoiar os mais novos durante o processo de luto e aconselha "os amigos e familiares da pessoa enlutada". "Se considerar que o sofrimento é tão perturbador que o impede de realizar as suas atividades quotidianas, procure ajuda de um psicólogo", recomenda

Com recurso a texto e vídeo, a Ordem dos Psicólogos Portugueses disponibiliza informação no âmbito da literacia psicológica e casos de isolamento, formas de lidar com seniores e com crianças, o que fazer na fase de mitigação, como lidar com a ansiedade, entre outros.

Em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS) acompanha a atual situação desde o início do surto na China, aconselhando a população ao nível comportamental.