Santo António é o melhor hospital pelo sexto ano

O Hospital de Santo António, no Porto, foi distinguido pelo sexto ano consecutivo como melhor hospital entre as maiores unidades do país, na área da excelência clínica. Também os hospitais de Braga, Cascais e Santa Maria Maior (Barcelos) e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho foram premiados pelo seu desempenho em 2019.

A avaliação e atribuição dos prémios de desempenho é feita pela consultora multinacional IASIST, que atribui cinco galardões, um para cada tipologia de hospital, segundo os critérios de classificação das unidades de saúde definidos pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Esta avaliação incide sobre hospitais gerais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), não sendo por isso avaliados os hospitais privados nem os institutos de oncologia ou os centros de reabilitação.

Os hospitais são avaliados por grupos, que vão do B ao E, crescendo em dimensão e complexidade das unidades. São ainda avaliadas, num grupo específico, as unidades locais de saúde (ULS).

Assim, no grupo E, dos maiores e mais complexos hospitais, o vencedor foi o Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE. Nesta categoria estavam também nomeados o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE e o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, EPE.

No grupo D o vencedor escolhido foi o Hospital de Braga, EPE, que estava nomeado em conjunto com Hospital Garcia de Orta, EPE (Almada) e o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER.

O Hospital de Cascais - Dr. José́ de Almeida foi o vencedor do grupo C, para o qual estava nomeado com o Centro Hospitalar de Leiria, EPE e o Hospital Beatriz Ângelo - Loures.

No grupo B foi escolhido para o prémio de melhor desempenho o Hospital Santa Maria Maior, EPE - Barcelos, que estava nomeado com o Hospital da Horta, EPER e o Hospital Vila Franca de Xira.

No grupo ULS foi escolhida a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE, que estava nomeada em conjunto com a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE e a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE.