Saúde dos portugueses agrava-se em 2021

No ano passado, um terço da população portuguesa queixou-se de limitações na realização de tarefas devido a problemas de saúde. É o valor mais elevado desde 2016. E quase metade dos portugueses reportou sofrer de uma doença crónica. Situações que afetaram sobretudo as mulheres e os idosos, sendo justificadas por dificuldades financeiras.

Os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que, em 2021, verificou-se um agravamento da situação de saúde dos portugueses em vários domínios, como a situação de doença ou o acesso a cuidados médicos.

Segundo revelou esta sexta-feira o INE, o ano passado 34,9% da população com 16 ou mais anos disse ter alguma limitação na realização de atividades devido a problemas de saúde. Desses 9,6% reportou um grau de limitação severo.

"Os dois indicadores registaram um acréscimo em relação aos anos anteriores, atingindo em ambos os casos as proporções mais elevadas desde 2016", sublinha o INE, especificando que a situação afetou sobretudo as mulheres (39%) e a população idosa (60,8%).

No Inquérito às Condições de Vida e Rendimento 2020-2021, o INE apurou também que 43,9% da população sofria de alguma doença crónica no ano passado. "A prevalência de doença crónica ou de problema de saúde prolongados (ou seja, que dura ou que possa vir a durar pelo menos seis meses) afetou 43,9% da população com mais de 16 anos em 2021, mais 0,7% do que em 2020 e mais 2,7% do que em 2019", acrescenta o INE, sublinhando que, mais uma vez, a situação afeta particularmente as mulheres (47%) e as pessoas idosas (71,4%).

"Por nível de escolaridade, a prevalência de doenças crónicas ou de problemas de saúde prolongados afetou 80,1% da população sem qualquer nível de escolaridade", especifica o INE, no referido inquérito.

Segundo o INE, os resultados recolhidos em 2021 permitem ainda concluir que 5,7% das pessoas com 16 ou mais anos não puderam satisfazer as necessidades de cuidados médicos. Trata-se "do segundo ano consecutivo em que se verificou o aumento do indicador, em sentido contrário à tendência de declínio que se verificava desde 2015", revela-se no estudo, onde se vinca que 30% das pessoas que não conseguiram aceder a cuidados médicos apresentou a falta de disponibilidade financeira como principal motivo.

No inquérito apurou-se ainda que 13,1% dos portugueses não conseguiram ter acesso a necessidades de cuidados dentários, "mais 1,4% do que em 2020". Também aqui "o principal motivo apontado para essa situação foi a falta de disponibilidade financeira, representando quase 70% dos casos em 2021".

Além disso, mais de um quarto da população (26,6%) referiu efeitos negativos na sua saúde mental devido à pandemia Covid-19. "Essa situação foi referida mais por mulheres (30,2%) do que homens (22,4%) e em proporções bastante semelhantes na população com menos de 65 anos (26,8%)", especifica o INE.