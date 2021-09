Segundo dia seguido com 13 mortes com covid-19

JN Hoje às 14:06 Facebook

Mais 13 pessoas morreram, sábado, vítimas de covid-19, segundo revela o boletim diário divulgado este domingo. Um valor semelhante ao registado no boletim enviado às redações ontem. Segundo os dados da DGS, mais 1713 infeções e 2651 recuperações foram confirmadas.

Pelo segundo dia consecutivo, o boletim da DGS mostra que 13 pessoas morreram devido a complicações relacionadas com a covid-19. No dia homólogo da última semana, havia registo de dez vítimas mortais. Em contraste, o número de casos confirmados diminuiu quando se compara com os dados do boletim divulgado no último domingo, de 1782 confirmações para 1190.

Na distribuição geográfica dos óbitos, o Algarve regista seis mortes, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Norte tiveram, em cada região, duas mortes.

Se na última semana, o boletim revelava um crescimento, em relação ao dia anterior, de 41 casos de internamento em enfermaria (para 698) e de cinco casos em unidades de cuidados intensivos (para 148), o relatório de hoje revela que há mais um casos de internamento em relação a ontem (665) e menos um caso em cuidados intensivos (138).

No balanço entre os casos confirmados e os recuperados, há mais 65 casos ativos em Portugal, no total de 42423.