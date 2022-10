Seguranças privados substituem técnicos nos centros educativos

Sindicato defende que reinserção de jovens delinquentes está em risco. Profissionais em protesto exigem reforço dos recursos humanos.

A falta de técnicos de reinserção social está a levar a que sejam seguranças privados, sem formação, a acompanhar os delinquentes detidos nos centros educativos. Casos houve em que os vigilantes despiram a farda para usarem os carros do Estado a que estão impedidos de aceder. A denúncia é feita pelo sindicato do setor, que garante que a medida viola a lei, coloca em causa a reinserção dos jovens e irá motivar uma queixa no tribunal.

Foi à porta do Centro Educativo Santo António, no Porto, onde ontem decorreu um protesto, que o presidente do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP), Miguel Gonçalves, deixou uma certeza: "Os vigilantes, fruto da falta de trabalhadores, estão a substituir os técnicos profissionais de reinserção nas suas funções". O sindicalista assegura que o problema se arrasta há vários anos e, "em casos extremos, os vigilantes acompanham os jovens ao exterior". "Chegaram a despir a farda para usarem os carros do Estado sem serem reconhecidos", acusa.