Semestre tem mais 1083 fogos, mas área ardida é igual

No primeiro semestre deste ano registaram-se 4 630 incêndios rurais, mais 1 083 ocorrências, ou seja um aumento em 30,5%, do que no período homólogo do ano passado, mas a área total percorrida pelo fogo aumentou de forma insignificante (0,63%), de 11 300 para 11 372 hectares, segundo dados obtidos pelo JN junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Com o perigo de incêndio a agravar-se (neste sábado, 29 concelhos estão classificados em perigo máximo e 55 muito elevado), o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) entrou ontem no nível máximo de esforço, com um total de 12 917 elementos, 2 833 veículos e 60 meios aéreos.

O número de ocorrências no primeiro semestre foi inferior em 15% à média do decénio 2012-2021, tendo sido o quinto maior dos últimos dez anos (o período homólogo mais elevado foi o de 2015, com 8 223 fogos).