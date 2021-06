Sete câmaras ainda devem 55 milhões dos estádios do Euro 2004

Delfim Machado com Luís Moreira Hoje às 08:17 Facebook

Há contas por saldar que vão ser pagas até 2030, sobretudo devido a empréstimos. Leiria é a mais endividada, mas o deslize de Braga não está todo contabilizado.

Com parte do Mundo atento ao Europeu de Futebol e no rescaldo da candidatura ibérica à realização do Mundial de 2030, sete das nove câmaras que financiaram obras e estádios para o Euro 2004, realizado em Portugal, ainda têm uma fatura total de 55 milhões de euros para pagar. Entre empréstimos e derrapagens, a conta do último Euro ainda está nos oito dígitos para alguns municípios, 17 anos depois.

De acordo com os relatórios de Gestão e Contas das câmaras que apoiaram a construção de estádios, acessibilidades e estacionamentos, aquela que tinha a dívida maior no fecho das contas do ano passado era a de Leiria, com 20 milhões de euros por saldar em empréstimos bancários. As Autarquias de Braga, Coimbra, Guimarães, Aveiro, Faro e Loulé completam o leque.