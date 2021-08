Setor privado já emprega quase tanto como o SNS

Inês Schreck Hoje às 07:08 Facebook

O setor privado da saúde empregava, em 2019, 125 mil pessoas, quase tantas como o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que, na mesma data, contava 135 mil trabalhadores.

As mais de 28 mil empresas do setor - farmácias, clínicas e laboratórios, hospitais e indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos, entre outros - geraram, no mesmo ano, cinco mil milhões de euros de valor acrescentado bruto e entregaram quase 800 milhões de euros ao Estado em impostos.

A mais recente radiografia do setor privado da saúde, realizada pela Dun & Brastreet/Informa a pedido do Conselho Estratégico Nacional de Saúde da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), mostra a relevância de um setor que, "por vezes, fica esquecida na suposta guerra entre público e privado", como realça Óscar Gaspar, membro da direção da CIP e presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.