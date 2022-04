Shoppings pediram a lojistas para manter máscaras

Os lojistas foram solicitados a manter as máscaras por parte dos shoppings, enquanto esperavam esta sexta-feira que fosse atualizado o regulamento da Secretaria de Estado do Comércio que determina o seu uso, explicou, ao JN, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), que ainda aguardava essa alteração até ao final do dia.

De um modo geral, os operadores dos shoppings fizeram essa recomendação, confirmou a APCC. No distrito do Porto, por exemplo, o NorteShopping foi um dos centros comerciais que emitiu um comunicado nesse sentido aos lojistas.

Ao JN, a APCC explicou que não se trata de contrariar o fim da obrigatoriedade nestes espaços, quando o diploma para alívio no uso das máscaras já está em vigor, mas de respeitar o regulamento em vigor até ser publicado um novo, o que estava previsto esta sexta-feira.