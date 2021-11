JN Ontem às 20:00 Facebook

Rui Rio foi reeleito presidente do PSD, este sábado, nas eleições diretas que disputou com Paulo Rangel. No discurso da derrota, o eurodeputado apelou à união do partido para vencer as legislativas de 30 de janeiro. O líder social-democrata diz que a sua vitória "é a vitória dos militantes de base".