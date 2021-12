Simplex simplificou o acesso a serviços

Diana Cardoso Hoje às 00:30 Facebook

Governo diz que programa teve taxa de execução de 85% e permitiu a poupança de 473 milhões de euros ao Estado.

As teleconsultas implementadas no âmbito da telessaúde foram uma das melhorias que o Simplex 2020-21 trouxe à vida de Patrícia Santos, de 28 anos, que se desloca em cadeira de rodas. "As teleconsultas impedem que saia e apanhe frio" nesta época do ano e que "me desloque desnecessariamente", disse a jovem, presente ontem na apresentação dos resultados do Simplex 2020-21.

A taxa de execução desta edição do Simplex foi de 85%, revelou a ministra da Modernização e Administração Pública, Alexandra Leitão aos presentes. As 11 medidas já concluídas permitiram uma poupança ao Estado "na ordem dos 473 milhões de euros por ano".