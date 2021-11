"Sinal de alarme". Jovens portugueses são dos que têm menos energia

Zulay Costa Hoje às 08:52 Facebook

Estudo da OCDE revela que jovens portugueses são dos que têm menos energia, um facto que deve ser "sinal de alarme" para escolas.

Os estudantes de 15 anos são menos curiosos, otimistas e confiantes do que os colegas de 10 anos. A conclusão é de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre as competências sociais e emocionais de milhares de alunos em 10 cidades de todo o Mundo, incluindo 6000 em Sintra, Portugal. Os resultados nacionais são apresentados esta sexta-feira.

Em Sintra, à semelhança do verificado nas outras cidades que participaram no estudo, os jovens com 15 anos exibiram níveis inferiores aos dos 10 na maioria das competências sociais e emocionais, sendo que as diferenças são particularmente pronunciadas quando se trata de otimismo, confiança, energia e sociabilidade. Os mais velhos revelam melhores níveis de autocontrolo, controlo emocional, empatia, cooperação, tolerância e assertividade do que os mais novos e, geralmente, em melhores níveis do que a média internacional.