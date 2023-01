Sindicato dos Enfermeiros avança para jornada de greves em fevereiro

JN Hoje às 20:29 Facebook

Fevereiro será um mês de luta para os enfermeiros, com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) a convocar várias greves ao longo de todo o mês.

Reivindicam, entre outras matérias, "pagamento dos retroativos a 2018" e a "resolução de todas as situações que provocam injustiças", nomeadamente a contagem de pontos. Também o Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) exige a correção urgente da "aplicação irregular" do diploma sobre a contagem de pontos em sede de avaliação do desempenho, à data da transição para as carreiras de enfermagem.

A luta convocada pelo SEP arranca já no próximo dia 2, com uma greve das 10 às 12 horas no Centro Hospitalar do Algarve. Passando depois por Viseu, Lisboa, Porto, Algarve, Leiria ou Figueira da Foz. Aquele sindicato reivindica, em comunicado, "a contagem de pontos a todos os enfermeiros promovidos às categorias de especialista e chefe entre 2004 e 2011; a contabilização de pontos a todos os vínculos precários; e a contabilização de pontos por ano civil". Exigem, ainda, o "pagamento de retroativos a 2018", tendo já solicitado, dizem, uma reunião ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros, por sua vez, num abaixo assinado, com 365 assinaturas, dirigido ao primeiro-ministro, ao ministro da Saúde e ao diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, pede a intervenção urgente na "correção da aplicação irregular do decreto-lei 80-B/2022, de 28 de novembro", o qual estabelece os termos da contagem de pontos em sede de avaliação do desempenho dos trabalhadores enfermeiros, à data da transição para as carreiras de enfermagem e especial de enfermagem.

O SNE, citado pela Lusa, salienta que a recolha de assinaturas surge após a "esmagadora maioria das instituições" (hospitais EPE e administrações regionais de Saúde) não ter respondido, no tempo definido no mesmo decreto, às reclamações dos enfermeiros.

"O SNE já informou em devido tempo e solicitou intervenção urgente do primeiro-ministro, ministro da Saúde, diretor-executivo do SNS, grupos parlamentares e presidente da República, tendo realizado agora este abaixo-assinado que reuniu 365 assinaturas em duas semanas , com especial destaque para a recolha de um maior número de assinaturas no Centro Hospitalar de Setúbal", dizem.