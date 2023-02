Sindicatos dos professores vão recorrer aos tribunais contra serviços mínimos

Nove organizações sindicais vão entrar com ações em tribunal contra os serviços mínimos decretados para as greves de 2 e 3 de março, considerando que a decisão do Colégio Arbitral é uma ilegalidade.

"Não se percebe como o Ministério da Educação desiste dos serviços mínimos e mesmo assim o Colégio Arbitral reúne e determina esses serviços", lamenta o secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

Na terça-feira serão intentadas intimações sobre proteção de direitos, liberdades e garantias e providências cautelares para travar os serviços mínimos decretados.

Mário Nogueira afirma estranhar a decisão, uma vez que "afeta atividades que não são passíveis de serviços mínimos e obrigam a um mínimo de três horas de aulas por parte dos professores". Se a decisão não for revertida pelos tribunais, Mário Nogueira exorta os professores a darem só três horas de aulas e, em cada escola, a organizar manifestações à porta, bem como a usar um autocolante com a frase "Em greve, mas em cumprimento dos serviços mínimos".

Manifestações alteradas

As greves decretadas pelas nove organizações estão marcadas para 2 de março (de Coimbra para Norte) e no dia seguinte de Leiria para Sul. Para esses dias estavam marcadas manifestações no Porto e Lisboa, respetivamente, tendo estas sido alteradas.

"A manifestação do Porto passou para 4 de março e a de Lisboa para dia 11", revela Mário Nogueira.