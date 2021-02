Siza Vieira: "A última coisa que faria era culpar portugueses" pelo Natal

JN/Agências Hoje às 12:52 Facebook

O ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, afirmou esta quarta-feira que a "última coisa que faria era culpar portugueses" ou "enjeitar responsabilidades" sobre o período de Natal e o aumento de casos de covid-19.

Pedro Siza Vieira respondia ao PSD sobre a entrevista que o governante deu recentemente ao jornal "The New York Times", que cita o ministro da Economia a afirmar que "as evidências da mobilidade no país mostram" que os portugueses "não respeitaram as restrições" no período das férias do Natal.

Na sequência do período de férias, o número de casos de covid-19 aumentaram em Portugal.

O governante está a ser ouvido, no âmbito de audição regimental, na comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Pedro Siza Vieira explicou que tinha tido uma "conversa longa" com o jornalista do título norte-americano, onde foi questionado sobre o que poderia explicar o aumento do número de casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus.

"Disse que não tínhamos certezas absolutas", afirmou o ministro, apontando uma conjugação de fatores, que inclui o "aumento da mobilidade durante o período", a "redução de testes" e a "penetração da variante inglesa".

"A última coisa que faria era culpar os portugueses ou enjeitar responsabilidades", asseverou Pedro Siza Vieira.