Situação de calamidade em Portugal prolonga-se até 20 de março

Ao fim de dois meses em situação de alerta, o Governo declarou a situação de calamidade a partir de 1 de dezembro.

A resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia de covid-19, publicada neste domingo em Diário da República, esclarece que todo o território continental permanecerá nesse nível de intervenção durante quatro meses, até às 23.50 horas de 20 de março de 2022.

A situação de calamidade, acima da situação de contingência e de alerta, já tinha sido decretada três vezes em todo o território continental desde o início da pandemia, sendo esta a quarta.

Prevê a "manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de emergência médica e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios para eventuais operações de apoio na área da saúde pública", bem como a "manutenção do funcionamento da subcomissão Covid-19, no âmbito da Comissão Nacional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente monitorização da situação". E ainda "a utilização, quando necessário, do sistema de avisos à população pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".

Volta a estar previsto que "podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, bem como em estruturas residenciais".

No documento, lê-se ainda que o Conselho de Ministros resolve determinar "o acionamento das estruturas de coordenação política territorialmente competentes", que serão os cinco coordenadores regionais no combate à pandemia (correspondentes às regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve).

Coimas agravadas e teletrabalho recomendado

A resolução lembra que a "desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades competentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade" constituem crime e são sancionadas, "sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo".

Durante a vigência da situação de calamidade, é "recomendável, em todo o mesmo território, a adoção do regime de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam", como já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro na semana passado. Esse modelo será obrigatório entre 2 e 9 de janeiro, período durante o qual serão encerrados "bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos com espaço de dança".