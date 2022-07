Situação de contingência: quartéis enchem-se de bombeiros prontos a agir

Salomé Filipe e José Ricardo Ferreira Hoje às 14:13 Facebook

De norte a sul do país, as equipas de combate a fogos florestais estão, por estes dias, reforçadas. Afinal, o risco de incêndio é o mais elevado dos últimos 42 anos. Por isso, as corporações de bombeiros estão a postos para atuar. E nos quartéis vivem-se dias intensos, como constatou o JN, em Aveiro e em Nelas.

O pátio do quartel dos Bombeiros Velhos de Aveiro é, por estes dias, palco de atividades que misturam o treino operacional e a vertente lúdica. Entre as 9 e as 11 horas, em alguns dos dias da semana, o comando prepara tarefas que mantenham ocupadas as equipas especiais que estão prontas, em permanência, para sair para o terreno em caso de incêndio florestal. É que, por um lado, espera-se que não haja fogos para combater. Mas, por outro, é necessário gerir o stress e a ansiedade do pessoal, numa semana em que os termómetros auguram que o risco de incêndio é iminente.

Durante o dia, são 22 as pessoas que estão em permanência no quartel, destinadas exclusivamente a atuar em caso de incêndio. À noite, são 24. As equipas foram reforçadas devido ao alerta vermelho que está em vigor, consequência da situação de contingência decretada pelo Governo. "São cinco equipas prontas, durante o dia, e seis, à noite, com prontidão imediata para poderem intervir. A outra alteração operacional, nestes dias, devido à situação de contingência, é a implementação de um posto de comando no quartel, também em permanência", conta Carlos Pires, comandante dos Bombeiros Velhos.