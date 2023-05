Só tem seis minutos para ver o eclipse lunar e se estiver no sul do país

Diana Morais Ferreira Hoje às 11:48 Facebook

O primeiro eclipse lunar do ano vai ser discreto. Apenas será visível numa pequena faixa do Centro e do Sul de Portugal. A cidade de Vila Real de Santo António será o melhor local para observá-lo: tem seis minutos, a partir das 20.25 horas, para fixar os olhos no céu noturno e apreciar a diminuição do brilho da Lua.

No momento em que a Lua nasce, às 20.25 horas de sexta-feira, o eclipse penumbral surgirá nos céus de Vila Real de Santo António, no Algarve, mas o fenómeno de redução do brilho da Lua é de curta duração: apenas se estenderá até às 20.31 horas. O momento de melhor visibilidade é às 20.28 horas. Para que consiga ver o eclipse, é necessária muita atenção. Isto, porque o eclipse que ocorrerá é penumbral, ou seja, a Lua continuará iluminada, havendo uma ligeira diminuição do brilho.