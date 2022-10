Surto de covid-19 no grupo parlamentar do PSD

Vários deputados e funcionários ligados ao grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República estão infetados com covid-19. O número de infetados não é certo e só será apurado terça-feira de manhã. Para já, ao JN, o partido confirma "alguns casos".

O JN sabe que os primeiros casos de infeção surgiram na semana passada e, desde então, vários deputados e funcionários do grupo parlamentar têm testado positivo para SARS-CoV-2. O "Expresso" avança que são pelo menos nove casos, mas podem ser mais.

Contactada pelo JN, fonte oficial do PSD confirmou "alguns casos" positivos, mas adiantou que o partido só avaliará a situação esta terça-feira de manhã.

O surto nos sociais-democratas acontece nos dias que antecedem a discussão na generalidade da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023, que é um dos momentos mais importantes do calendário parlamentar.

Tal como o JN avançou na edição de 30 de setembro, o Governo não renovou o estado de alerta que terminou naquele dia, o que fez com que as pessoas com covid-19 deixassem de ter que ficar em isolamento obrigatório. A doença passou a ser tratada como uma patologia comum. Assim, o teste e a respetiva comunicação da infeção à linha SNS24 também deixaram de ser obrigatórios.

O Grupo Parlamentar do PSD é, desde as eleições de 30 de janeiro deste ano, composto por 77 deputados.