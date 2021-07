Temperaturas começam hoje a subir e chegam aos 40 graus no fim de semana

JN/Agências Hoje às 08:23 Facebook

As temperaturas máximas vão subir a partir desta quarta e até sexta-feira, podendo atingir 40 graus Celsius em alguns locais do litoral, Vale do Tejo, Vale do Douro e interior do Alentejo.

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Maria João Frada adiantou à agência Lusa que para hoje está prevista uma subida dos valores da temperatura máxima da ordem dos 4/7/8/9 graus nas regiões do litoral oeste.

"Vamos ter também hoje uma diminuição da intensidade do vento relativamente aos dias anteriores. Gradualmente as temperaturas tendem a subir também dia 15 e 16 [quinta e sexta-feira] e manter-se-ão elevadas pelo menos até dia 17 [sábado]. No dia 18 [domingo] está prevista uma descida dos valores da temperatura máxima", disse.

De acordo com Maria João Frada, as temperaturas máximas vão chegar a sábado com valores a variar entre os 30 e os 35 graus, mas em alguns locais do litoral, Vale do Tejo, Vale do Douro e interior do Alentejo serão superiores e deverão oscilar entre os 37 e os 40 graus.

O IPMA emitiu um aviso amarelo de tempo quente para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga. Este aviso amarelo vai estar em vigor entre as 10 horas de quinta-feira e as 5 horas de sábado.

"Por isso, emitimos avisos de tempo quente inicialmente pelos distritos do litoral porque a subida hoje é no litoral, mas com a subida gradual nos próximos dias, esses avisos estendem-se às regiões do interior. Os únicos que em princípio não terão aviso serão os distritos de Faro e Setúbal", indicou Maria João Frada.

"Nos próximos dias vamos ter céu pouco nublado ou limpo com tempo quente e temperaturas acima da média e em alguns locais a contribuir para onda de calor pois estão cinco graus acima daquilo que são os valores médios para a altura do ano em algumas estações do IPMA. Não quer dizer que vai haver uma onda de calor, mas as temperaturas são elevadas. Também estamos no verão e tudo isto é normal", sublinhou.

A partir de domingo, as temperaturas vão descer 4 a 7 graus Celsius. "Já a partir de hoje vamos ter o instalar de uma corrente de leste, um vento do interior da Península Ibérica que transporta massas de ar quente. Esse vento vem até ao litoral e dai a subida ser hoje no litoral oeste e depois estende-se, mas depois no domingo prevê-se a entrada de ar do mar, um vento com componente marítima que é mais fresco que fará descer as temperaturas máximas", explicou o meteorologista

27 concelhos em risco máximo de incêndio

Vinte e sete concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Viseu, Coimbra e Castelo Branco apresentam esta quarta-feira um risco máximo de incêndio: Portimão, Monchique, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro), Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, Nisa e Gavião (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Fundão, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei (Castelo Branco), Mação, Sardoal, Tomar, Sardoal, Ferreira do Zêzere, Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Constância e Chamusca (Santarém), Oliveira do Hospital (Coimbra) e Carregal do Sal (Viseu).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos do continente (18) em risco muito elevado e elevado de incêndio. O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo.