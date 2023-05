Tempo instável e chuva: as previsões do IPMA para o mês de junho

Apesar do calor registado nos últimos meses, ainda não é desta que poderá guardar os casacos e guarda-chuvas. O IPMA prevê, para o início de junho, um estado do tempo instável, acompanhado por precipitação e possibilidade de trovoada em todo o país.

A mudança do tempo começou esta sexta-feira com a previsão de chuva e trovoada que se vai estender para o fim de semana. Cristina Simões, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou ao JN que a instabilidade do estado do tempo se vai prolongar para o mês de junho, não havendo ainda previsões de melhoria. Em causa está uma depressão que está a afetar o território continental do país e que, para já, "é para continuar", garantiu Cristina Simões.

O IPMA prevê, para as próximas semanas, aguaceiros e possibilidade de trovoada em todo o país. Em relação às temperaturas, que estão "acima do habitual para o mês de maio", não se preveem alterações significativas.

Sobre a época de incêndios, a meteorologista Cristina Simões disse que, como haverá mais precipitação nos próximos dias, haverá um risco mais reduzido de fogos.