Testes negativos para Ferro, Costa e mais cinco conselheiros de Estado

Os testes de diagnóstico de infeção com o novo coronavírus realizados pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, deram negativo.

Esta informação foi avançada à Lusa por fonte da Presidência da República, que adiantou que também deram resultado negativo os testes realizados no domingo por outros cinco conselheiros de Estado: os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã.

Estes testes foram realizados no domingo à noite após a Presidência da República ter sido informada de que o conselheiro de Estado António Lobo Xavier está infetado com o vírus que provoca a covid-19 e os resultados foram conhecidos já esta segunda-feira de madrugada, indicou a mesma fonte.

Marcelo já tinha feito um teste de diagnóstico ao novo coronavírus este fim de semana, com resultado negativo, pelo que não fez um novo diagnóstico.

Os demais membros do Conselho de Estado deverão ser testados esta segunda-feira, dia em se realizará na Praça do Município, em Lisboa, a partir das 10.30 horas, a cerimónia comemorativa do 110.º aniversário da Implantação da República, em que está prevista a presença das mais altas individualidades do Estado português.

O Conselho de Estado reuniu-se na terça-feira, no Palácio da Cidadela, em Cascais, tendo como convidada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esta foi a primeira reunião presencial do órgão político de consulta do presidente da República em período de pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 34,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2005 pessoas dos 79.151 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.