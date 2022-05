Testes rápidos voltam a ser gratuitos nas farmácias mas com receita

Inês Schreck Hoje às 12:15 Facebook

Os testes rápidos para despistar a covid-19 voltam a ser gratuitos nas farmácias a partir desta terça-feira, mas os utentes têm de apresentar prescrição médica. Medida vigora até 30 junho e pode ser prorrogada.

Perante a incidência "muito elevada" e "com tendência crescente" da pandemia covid-19 no país e menos de um mês depois de o Governo ter suspendido a comparticipação dos testes rápidos de antigénio de uso profissional realizados nas farmácias, o regime volta a vigorar a partir de amanhã, mas com novas regras.

Segundo uma portaria, publicada esta manhã de segunda-feira em Diário da República, para terem acesso aos testes gratuitos nas farmácias aderentes os utentes terão de apresentar uma prescrição médica, que pode ser obtida através da linha SNS24 ou junto do médico de família. No regime anterior, bastava dirigirem-se à farmácia para fazer o teste, até a um limite de quatro por mês numa fase inicial e dois por mês, entre março e abril últimos.

Na mesma portaria, o Governo estabelece que o preço máximo que pagará pelos testes não pode exceder os dez euros, o que representa uma redução face ao valor (15 euros) pago às farmácias entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. Em março e abril já vigorou o valor de dez euros.

O controlo da operação também vai ser apertado. As entidades que vão ficar responsáveis pela operacionalização e execução da portaria (DGS, ACSS, Infarmed, INSA e SPMS) terão de apresentar à tutela um relatório de acompanhamento da atividade e da despesa associada até cinco dias antes do fim da vigência do regime de comparticipação.

O diploma, assinado pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, entra em vigor amanhã e vigora até 30 de junho, podendo vir a ser prorrogado.