Tiago Brandão Rodrigues lidera lista de Viana às legislativas

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é o número um da lista de candidatos do PS pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo às eleições legislativas de 30 de janeiro. A Federação Distrital aprovou esta quarta-feira a lista, ainda sem Brandão Rodrigues, que vai ser o escolhido por António Costa. José Maria Costa, ex-presidente da Câmara de Viana, é a novidade como número três.

A Federação Distrital do PS de Viana do Castelo, presidida por Miguel Alves, autarca de Caminha, aprovou esta quarta-feira os nomes da maioria dos candidatos socialistas às eleições legislativas por aquele círculo eleitoral. Com exceção do número um, que é nomeado por António Costa e será Tiago Brandão Rodrigues, foram aprovados todos os candidatos.

A atual secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, volta a figurar na lista de Viana como número dois. A grande novidade é a inclusão de José Maria Costa como número três. José Maria Costa liderou a Câmara de Viana do Castelo entre 2009 e 2021, tendo saído por imposição da lei de limitação de mandatos.

Anabela Rodrigues, psicóloga de Valença e atual deputada, é a indicada para número quatro. Segue-se Dora Brandão, advogada de Arcos de Valdevez que também é deputada na Assembleia da República, como número cinco. Pedro Armada, de Ponte de Lima, é o número seis.

Assim, a lista conta com dois membros do Governo que agora cessa funções. Foi aprovada sem contestação e por 90% dos votos, embora sem o nome de Tiago Brandão Rodrigues, pois a escolha dos cabeças de lista cabe ao secretário-geral do partido.

A aprovação de Viana do Castelo é a primeira do país a acontecer. Esta quinta-feira a Federação Distrital do Algarve também reúne para aprovar a sua quota da lista, sendo que a maioria das federações só reúne sexta-feira. Para o fim fica Lisboa, que só deverá aprovar a lista de candidatos nas horas que antecedem a ratificação de todas as listas do país pela Comissão Política Nacional, agendada para a próxima segunda-feira.