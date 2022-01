Todos os concelhos de Portugal Continental em risco extremo

Só há dois concelhos em Portugal que não estão em risco extremo de infeção. Todos os municípios do continente têm níveis de incidência que se incluem no nível de risco mais elevado definido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira, há hoje 306 de 308 concelhos em risco extremo de infeção com mais de 960 casos de covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias. Assim, se na semana passada havia 303 concelhos neste nível, hoje há mais três.

Só dois municípios escapam ao nível extremo de risco: Corvo, com 426 casos por 100 mil habitantes (nível elevado), e Calheta, com 855 casos (nível muito elevado) - ambos no arquipélago dos Açores.

Os concelhos com a situação mais gravosa são Cabeceiras de Basto (11213 casos por 100 mil habitantes), Câmara de Lobos (10690) e São João da Madeira (10222).

A incidência acumulada nacional está, esta sexta-feira, nos 6130,9 casos de infeção. Já o índice de transmissibilidade (Rt) situa-se no 1,16. Sem contra com as ilhas, a incidência está nos 6108,7 casos e o Rt nos 1,17.

Esta sexta-feira, a DGS reportou 63 833 novos casos e 44 mortes associadas à covid-19, nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 19 788 pessoas morreram devido ao vírus da SARS-CoV-2, de um total de 2 507 357 infeções.