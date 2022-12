Tony Carreira e a morte da filha: "Pensamos que só acontece aos outros"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:10 Facebook

O cantor Tony Carreira afirmou, esta segunda-feira, que deixou de ser "a mesma pessoa" desde que perdeu a filha, em 2020, na sequência de um acidente de viação. O músico é um dos rostos da campanha que visa prevenir as mortes na estrada durante o Natal e a passagem de ano.

"Há coisas tão más, tão más, tão más, que nós pensamos que só acontecem aos outros. Eu pensava o mesmo", frisou Tony Carreira no Museu dos Coches, em Lisboa, durante a apresentação da campanha, lançada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

"O meu Natal nunca mais vai ser o mesmo", prosseguiu o cantor, numa curta - e rara - intervenção em que deu o seu testemunho. "E, para lá do Natal, nunca mais vou ser a mesma pessoa", reforçou. Sara, a filha de Tony Carreira, morreu a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, num acidente na A1.

O cantor referiu-se à perda de um filho como "dramas que nos ficam para o resto da vida". Citando o slogan da campanha - "O melhor presente é estar presente" -, assegurou que estará "sempre" disponível para dar a cara por campanhas de segurança rodoviária. "Contem comigo sempre que precisem da minha presença para tentar que esta mensagem passe", referiu.

No início da intervenção, que durou cerca de um minuto e meio, Tony Carreira disse ter ficado tocado pelo discurso de uma boliviana envolvida na prevenção rodoviária do seu país, que enviou o seu testemunho por vídeo. Também ela perdeu um filho, no caso um menino de cinco anos, em 2015.

Além de Tony Carreira, os cantores Ana Bacalhau e João Gil também se associaram à campanha.