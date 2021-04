Três concelhos em risco de recuar e 15 de não continuar a reabertura

Glória Lopes e Mónica Ferreira Hoje às 07:36 Facebook

Autarcas de concelhos como Miranda do Douro ou Resende, que correm o risco de recuar ou não avançar no desconfinamento de 5 de maio, temem as consequências económicas e sociais da medida. Asseguram que os casos estão a diminuir e questionam os critérios para a reabertura.

Se a próxima fase do desconfinamento avançasse à luz dos números de sexta-feira da Direção-Geral da Saúde, havia três concelhos do continente em risco de recuarem uma fase na reabertura, 15 de não avançarem e 18 com alerta por terem atingido o patamar dos 120 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes, em comparação com os dados de 15 dias antes. Esta terça-feira, o Governo volta a ouvir os especialistas no Infarmed para decidir como se vai avançar na próxima fase da reabertura.

Os autarcas dos concelhos com a taxa de incidência mais elevada temem as consequências e há também quem questione os critérios para a reabertura.