Três lotes de champô contra piolhos retirados do mercado

A autoridade nacional do medicamente (Infarmed) ordenou, esta sexta-feira, a retirada do mercado de três lotes do champô para tratamento dos piolhos "Paranix Extra Forte" por estarem em "situação irregular".

O Infarmed adianta em comunicado publicado no seu site, que foi identificado, no âmbito de uma ação de fiscalização, a disponibilização no mercado nacional de três lotes deste dispositivo médico, do fabricante Omega Pharma International NV, distribuídos pela empresa Perrigo Portugal, Lda. cuja data de validade apresentava uma etiqueta autocolante que cobria e alterava o prazo de validade impresso na rotulagem do produto.

"Apesar de o fabricante ter apresentado evidência técnico-científica que suporta o novo prazo de validade mais alargado, os lotes em questão encontram-se em situação irregular uma vez que a informação relativa do prazo de validade deve ser inequívoca e indelével por se tratar de aspeto crítico do ponto de vista de segurança e desempenho para o utilizador", refere a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Neste sentido, a empresa Perrigo Portugal suspendeu de imediato e de forma voluntária a venda das unidades do produto, dos lotes afetados, que ainda dispunha em stock.

Assim, o Infarmed ordena "a imediata suspensão" da comercialização dos lotes D0250121/R, D0250131/R e L9251221/R do Paranix Champô Extra Forte que ainda se encontrem em stock. "Poderão ser escoados e utilizados os produtos que já se encontrem no restante circuito de comercialização", sublinha a autoridade do medicamento.

Para obtenção de informações e esclarecimentos adicionais, o Infarmed refere deverá ser contactada a empresa Perrigo Portugal.