Trovoada, granizo e vento deixam oito distritos sob aviso amarelo

A previsão de trovoada levou o Instituto de Português do Mar e Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso amarelo oito distritos no norte de Portugal continental.

Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga são os distritos que estão sob aviso amarelo esta quarta-feira até às 18 horas.

O IPMA alerta para "trovoada e aguaceiros, que poderão ser de granizo, e acompanhados de rajadas de vento de origem convectiva" para estas zonas do país.

O aviso amarelo corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

Para esta quarta-feira são, assim esperados aguaceiros e trovoada no norte e centro, em especial no interior; céu muito nublado no litoral oeste até final da manhã e descida da temperatura máxima no sul e interior norte e centro.

Risco máximo de incêndio em 80 concelhos

Cerca de 80 concelhos do interior Norte e Centro e norte Alentejo estão em perigo máximo de incêndio rural.

De acordo com a informação disponível no site do IPMA, as concelhos que estão sob risco máximo localizam-se nos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Coimbra, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio rural mais de 50 municípios dos distritos Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro.