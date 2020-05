Tudo o que deve saber sobre proteção contra a covid-19 num manual da DGS

JN Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou esta quinta-feira o primeiro volume de medidas gerais para prevenção e controlo da covid-19 nas atividades diárias. No manual são descritos os gestos e procedimentos que todos devem tomar no dia-a-dia para se protegerem contra a infeção da SARS-Cov-2.

O manual da DGS divide-se em dois capítulos: o primeiro explica as características do novo coronavírus, já o segundo foca-se nas medidas preventivas da doença, que devem ser adotadas por cada um independentemente da idade, sexo ou local onde se esteja.

Entre as recomendações estão o já repetido e necessário distanciamento físico (1,5 a 2 metros das outras pessoas), a lavagem cuidada e regular das mãos, a limpeza doméstica constante de zonas de contacto como as maçanetas das portas e os cuidados a ter com a roupa suja.

Veja aqui o manual da DGS.