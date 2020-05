Um mês bastou para pôr o pessimismo de lado

Rafael Barbosa Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal está bem preparado para combater o vírus, dizem agora dois terços dos portugueses.

O profundo pessimismo que tomou conta dos portugueses há um mês, já foi substituído por um evidente otimismo. Veja-se, por exemplo, o que dizem agora sobre a preparação do país para combater o vírus: um total de 65% acha que estamos entre o bem (57%) e o muito bem preparados (8%), o que representa uma subida de 47 pontos percentuais relativamente a março passado. Ao contrário, os que acham que Portugal está pouco ou nada preparado passaram de uns esmagadores 80% para os atuais 33%.

Um resultado em linha com outras perguntas que o barómetro da Pitagórica para o JN e a TSF repetiu em março e abril. Veja-se que são agora mais os que acham que a doença vai melhorar (37%) do que aqueles que sentem que vai piorar (27%). Ora, há apenas um mês, a diferença era avassaladora, mas com vantagem para os pessimistas (75%) sobre os otimistas (14%).

Um otimismo sustentado na resiliência do Serviço Nacional de Saúde (SNS): há agora uma maioria clara de portugueses que entende que o SNS está preparado para lidar com o número de casos de Covid-19 (78%) e até na sua capacidade para lidar com o número de casos que haverá dentro de um mês (61%). Há um mês, 50% dos inquiridos respondeu que o SNS não estava preparado e que a situação seria ainda pior no futuro (72%). Uma verdadeira reviravolta.

CONFIANÇA NO SNS EM ALTA

Se os portugueses estão mais otimistas, é natural que aumente também a sua confiança, quer nas instituições, quer em algumas personalidades políticas. O barómetro revela que os campeões continuam a ser os hospitais e centros de saúde, e, portanto, todos os que lá trabalham, com um saldo positivo de 75 pontos percentuais (diferença entre a percentagem de avaliações positivas e negativas, ignorando as respostas neutras).

A maior subida de março para abril foi, no entanto, para as força policiais (têm agora um saldo positivo de 73 pontos), sendo igualmente de destacar que a confiança no conjunto da população se restabeleceu, no que parece ser um reconhecimento à capacidade geral de cumprir as regras do confinamento (passou de uns escassos quatro pontos de saldo positivo para os atuais 39). Até a Linha Saúde 24 tem agora uma avaliação positiva (há um mês era a única instituição com saldo negativo).