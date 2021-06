Um quarto da população portuguesa com a vacinação completa

M. C. Hoje às 21:13 Facebook

Mais de 2,5 milhões de portugueses já têm a vacinação completa, o que corresponde a 25% da população. Com uma dose da vacina há, neste momento, mais de 4,3 milhões de pessoas.

Mais 354.786 pessoas receberam na última semana a primeira dose da vacina em Portugal. Por sua vez, mais 245.979 pessoas passaram a estar completamente vacinados contra a covid-19.

A faixa etária dos 80 ou mais anos é a mais vacinada, num total de 657.173 pessoas (97%) com uma dose e 624.504 (92%) com as duas doses.

Por outro lado, 95% das pessoas na faixa etária entre os 65 e os 71 anos, o que corresponde a 1.532.445 portugueses, já tomaram a primeira dose. Na mesma idade, 883.698 pessoas (55%) têm já a vacinação completa.

Vacinação por faixas etárias Foto: DR

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 69% (1.488.961) já foram vacinados uma vez e 32% (689.637) já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19.

Norte lidera vacinação

Na última semana, o Norte foi a região que mais vacinou (209.984), tendo agora 41% da população com uma dose e 27% com a vacinação completa.

Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (203.413), também com 41% da população com uma dose, mas com 20% totalmente imunizada.

O Centro vacinou mais 98.416 pessoas, tendo agora 48% com uma dose e 29% com duas, e o Alentejo administrou 28.866 vacinas, tendo agora exatamente metade da população com uma dose e 30% com duas.

No Algarve, foram administradas 23.235 doses de vacinas. Nesta região, 38% das pessoas já tomou uma dose da vacina e 24% já tem a vacinação completa.

Por fim, nos arquipélagos, a Madeira inoculou 18.887 dos seus habitantes, tendo agora 41% da população com uma dose e 30% com duas. Os Açores administraram 17.453 doses e vacinaram 40% da população com um dose e 25% com duas.

Até agora, Portugal continental recebeu um total de 7.880.400 doses de vacinas contra a covid-19 e foram administradas 6.896.272.