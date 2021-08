Um terço da floresta já tem câmaras de videovigilância

Vanessa Pereira Hoje às 07:13 Facebook

Videovigilância com 80 equipamentos chega a 32% do território. Há regiões a descoberto, como Alto Tâmega, Douro e Algarve.

Os meios de videovigilância na floresta, que cobrem 32% do território continental, ajudaram a detetar 198 incêndios no ano passado e 25 já no primeiro semestre deste ano. A GNR contabiliza mais de 200 alertas através das câmaras, que põem olhos nas "zonas sombra" da mancha florestal, onde outros meios de vigilância não chegam, permitem despistar falsos alarmes e intervir precocemente na extinção das chamas e até já serviram para apanhar incendiários em flagrante.

Atualmente estão implementadas e em processo de instalação cerca de 80 câmaras. Cobrem uma área estimada de três milhões de hectares do território de Portugal Continental, mas ainda há regiões que não possuem sistemas operacionais, nomeadamente no Alto Tâmega, no Douro e no Algarve.