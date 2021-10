Uma aposta no estrangeiro venceu "jackpot" de 220 milhões de euros

Sandra Alves Hoje às 01:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma aposta registada fora de Portugal acertou na combinação vencedora do concurso 083/2021 do Euromilhões.

Apenas uma aposta no estrangeiro foi apurada como vencedora do primeiro prémio do concurso 083/2021 do Euromilhões, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa.

Ou seja, há apenas um boletim que foi registado com a combinação vencedora sorteada esta sexta-feira e que dá direito ao "jackpot" máximo de 220 milhões de euros. Nunca cinco estrelas e dois números certeiros valeram tanto.

Foi o terceiro concurso consecutivo do Euromilhões a ter em jogo o "jackpot" máximo.

Com o segundo prémio, no valor de 4.608.445,76 euros, foram apurados sete vencedores, também todos no estrangeiro.

O terceiro prémio, de 33.931,79 euros, vai ser atribuído a 13 apostadores, igualmente fora de Portugal.

PUB

No próximo concurso do Euromilhões, a realizar na terça-feira (dia 19), estão em jogo, no primeiro prémio, 17 milhões de euros.