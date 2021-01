Uma nova geração de agricultores a dar frutos

Sofia Cristino Hoje às 08:52 Facebook

Instalação de pomares aumentou e há pelo menos mais 100 jovens fruticultores desde 2012. Produtos de pequena baga, subtropicais e amendoais com grande crescimento.

Há cada vez mais fruticultores por todo o país. A maioria são jovens empresários que viram na plantação de fruta uma forma de estar mais perto da natureza e aproveitarem as condições climatéricas raras de Portugal para o cultivo. Na última década, segundo os resultados preliminares do Recenseamento Agrícola 2019, houve um aumento considerável da plantação de pomares. Desde 2012, por exemplo, já foram atribuídos 450 mil euros em bolsas para explorações de frutas, através do Centro de Frutologia Compal, que permitiu a 100 pessoas tornarem-se fruticultores.

Nos últimos 10 anos, as plantações de frutos de pequena baga (mirtilos, medronhos, framboesas e amoras), subtropicais (kiwis, abacateiros e bananeiras) e de amendoais tiveram um grande crescimento, segundo os resultados preliminares do Recenseamento Agrícola 2019. Só os frutos de pequena baga ultrapassaram os 6,1 mil hectares e a instalação de pomares de frutos subtropicais duplicou. Os abacateiros são emblemáticos: já ocupam uma área superior a 2100 hectares, maioritariamente no Algarve.