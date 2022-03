Uma semana de chuva reduziu risco de incêndio florestal

Glória Lopes Hoje às 17:21 Facebook

A chuva dos últimos dias fez cair a pique o risco de incêndio fora de época, segundo as informações do Laboratório de Fogos Florestais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Aquele laboratório considera que, do ponto de vista do fogo, a seca praticamente terminou no dia 9 de março e que a saturação de humidade do combustível será total em poucos dias.

"Tendo em atenção os índices do perigo de incêndio e secura da vegetação, relacionada com precipitação, estamos com valores na casa dos 5 a 10% no Norte e Centro, ou seja estamos numa situação invulgarmente húmida para a época", explicou Paulo Fernandes, investigador do ForestWise Colab da UTAD.