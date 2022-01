"Vacina" é a Palavra do Ano 2021

JN Hoje às 11:46 Facebook

A palavra "vacina" foi escolhida como a Palavra do Ano de 2021 por 15 mil portugueses, cerca de 45% dos votos, anunciou, esta terça-feira, a Porto Editora. Em segundo lugar, ficou a palavra "resiliência", com apenas 30% dos votos.

Num ano marcado pela luta contra a pandemia de covid-19 e onde a vacinação do país foi o centro das atenções durante vários meses, "vacina" ganhou o título de "Palavra do Ano" de 2021, iniciativa promovida pela Porto Editora, desde 2009. 35 mil portugueses participaram na votação online e, desses, 15 mil elegeram a palavra vencedora

"Foram cerca de 35 mil os votos na "Palavra do Ano" de 2021, o que demonstra a importância desta iniciativa que reflete os principais acontecimentos e factos que marcaram o ano em Portugal", pode ler-se num comunicado do grupo editorial enviado às redações.

Em segundo lugar, e com uma distância significativa do primeiro, ficou a palavra "resiliência" a reunir apenas 30% dos votos. O terceiro lugar foi ocupado por "teletrabalho", com 9,2% dos votos.

Fora do pódio ficaram "bazuca", com 6,5% dos votos, seguida da "criptomoeda" (2,9%), "podcast" (1,9%), "orçamento" (1,4%), "mobilidade" (0,9%), "apagão" (0,7%) e, em último lugar, "moratória" (0,6%).

A palavra "vacina" sucede a "saudade", a palavra eleita pelos portugueses em 2020.