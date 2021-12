Vacinação das crianças deve começar pelos de 11 anos e ser descendente, diz Costa

Sofia Esteves Hoje às 12:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro António Costa disse, esta quarta-feira, que "provavelmente" a vacinação das crianças, que ainda aguarda uma norma da Direção-Geral de Saúde, deve começar pelas de 11 anos e, depois, ir descendo paulatinamente até aos meninos de 5 anos.

A revelação do primeiro-ministro foi feita no programa "Casa Feliz" da SIC onde António Costa disse que, antes de avançar com este processo - cuja data de arranque ainda não foi apontada - é preciso que a DGS defina qual será o intervalo de dias entre a primeira e a segunda toma para garantir que o país terá doses pediátricas em número suficiente para assegurar que as crianças fazem a vacinação completa no tempo definido.

"Isso é fundamental para saber qual é o primeiro dia da vacinação", disse o primeiro-ministro, atirando mais explicações para a conferência de imprensa que está agendada para sexta-feira por parte do Ministério da Saúde e da coordenação do processo de vacinação.

O primeiro-ministro insistiu na importância de também as crianças serem vacinadas, lembrando que "há crianças que estão internadas", mas admitiu que os pais possam ter dúvidas e sugeriu que as tirem junto dos pediatras dos seus filhos. "O Estado não vai obrigar ninguém a ser vacinado", disse, insistindo nos efeitos que a infeção entre as crianças também tem para a sociedade. "Uma criança infetada tem um efeito muito nocivo para o conjunto da sociedade porque implica uma interrupção do seu processo de aprendizagem, isolamento de toda a turma, até às vezes o isolamento da própria escola quando são pequenas ou têm irmãos em várias salas", disse.

António Costa lembrou que a vacinação é "própria para crianças" e que as primeiras 300 mil doses chegam na próxima terça-feira. "É uma vacina muito testada, há países onde já estão a ser vacinadas e isso é muito importante para proteger as crianças", disse, lembrando que a infeção "não é leve para todas".