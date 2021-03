Vacinas chegaram a mais de 56 mil profissionais das escolas

Ana Gaspar Hoje às 21:00 Facebook

Até às 17 horas deste domingo estavam inoculados 56 mil professores e funcionários das escolas com a vacina da covid-19. Gouveia e Melo diz que primeiro dia da operação foi um "indicador de sucesso".

Depois de no sábado terem sido vacinados 44 mil profissionais das escolas, até esta tarde, com o processo ainda a decorrer, a "task force" da vacinação tinha registo de 56 mil doses dadas da vacina contra a covid-19 no total do fim de semana.

O número foi avançado, ao JN, numa altura em que ainda estavam a ser dadas inoculações que vão aumentar esta quantidade.