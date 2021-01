Variante da África do Sul da covid-19 detetada em Portugal

Ana Gaspar Hoje às 20:24 Facebook

João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, revelou que a variante da África do Sul do SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, já foi detetada no nosso país.

Em declarações à RTP1, o investigador que coordena o estudo sobre diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, adiantou que esta variante foi detetada esta sexta-feira em uma pessoa.

"Era um caso suspeito, indiciado pelas autoridades de saúde, e através da sequenciação genómica" o Instituto de Saúde Pública Doutor Ricardo Jorge (INSA) confirmou-se tratar da variante da África do Sul, disse.

Segundo João Paulo Gomes, "trata-se de um estrangeiro, residente em Lisboa, que terá chegado pouco depois do Natal" à capital.

O caso está localizado, pelas autoridades de saúde, estando a ser feito o rastreio de contactos e quebrar a cadeia de transmissão.

De acordo com o investigador, esta variante poderá ser "potencialmente mais perigosa" do que a do Reino Unido.

Além da mutação no local de ligação do vírus às células que potencia a sua entrada (igual à do Reino Unido) e a torna mais transmissível, a da África do Sul, como a do Brasil, tem outra mutação que os dados preliminares mostram que possa permitir "alguma fuga ao sistema imunitário". Ou seja, alguns dos anticorpos gerados pelas pessoas deixavam de reagir em relação a esta variante.

Variante mais mortífera

Questionado sobre o anúncio do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de que a variante do Reino Unido possa ser associado a "um nível mais elevado de mortalidade", João Paulo Gomes respondeu que ainda "não existem dados em Portugal que permitam confirmar" esta versão.

Apesar de os estudos que dão esta informação, pedirem maior robustez nos números, no seu entender "parece haver indícios que possa estar associada a uma maior mortalidade".

O especialista explicou que a variante britânica está a aumentar "de forma exponencial" a sua prevalência. "Há três ou quatro dias, tínhamos uma percentagem de 13% dos casos de covid-19 associados à variante do Reino Unido, hoje (sexta-feira) temos 21%".

Por ser mais transmissível, esta variante vai substituir as outras. Dentro de três semanas irá representar 60% das infeções.