Arremessadas pedras no final de comício de André Ventura 

Rogério Matos Hoje às 16:47, atualizado às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O final do comício de André Ventura em Setúbal, nesta tarde de quinta-feira, foi marcado pelo arremesso de pedras de indivíduos na rua contra a comitiva do candidato presidencial. A PSP identificou pelo menos uma pessoa.

A situação ocorreu no final do comício, que decorria no cinema Charlot.

Um grupo de pessoas juntou-se perto do Estádio do Bonfim e arremessou pedras contra carros que compõem a comitiva de André Ventura.

A PSP estava no local com cerca de 40 elementos e cessou o arremesso de pedras. Pelo menos uma pessoa foi identificada pelos agentes de segurança.

Os atos de violência foram condenados pelos candidatados a Belém nas respetivas redes sociais.