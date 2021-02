Ventura empata Rio na Oposição. Norte segura presidente do PSD

Rafael Barbosa Hoje às 09:13 Facebook

Líder do Chega volta a ganhar protagonismo. Resultados na Região Norte e no Porto seguram presidente do PSD.

André Ventura (33%) deixa Catarina Martins (10%) para trás e empata com Rui Rio (33%) no estatuto de líder da Oposição, de acordo com o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF. Numa escolha em que o valor facial de cada partido não aparenta ter peso, o chefe do Chega parece beneficiar ainda da exposição mediática conseguida durante a campanha para as presidenciais de janeiro (ganhou 13 pontos desde novembro), enquanto o presidente social-democrata vai acusando quebras ligeiras (perde dois pontos no mesmo período).

Rio é apontado para o papel entre os eleitores socialistas e, naturalmente, entre os que votam no PSD (56%, a votação mais robusta). Ainda assim, um em cada cinco sociais-democratas prefere Ventura, que é o mais apontado pelos eleitores do PAN, pelos Liberais e pelos que votam no Chega (neste caso faz quase o pleno). Catarina Martins só convence os bloquistas como líder da Oposição, enquanto Jerónimo de Sousa empata com Rio entre os comunistas.

Rio mais forte a Norte

No equilibrado duelo entre os dois dirigentes da Direita há uma fronteira geográfica: Rui Rio é o preferido como líder da Oposição na Região Norte e, em particular, na Área Metropolitana do Porto (recorde-se que presidiu à Autarquia da Invicta durante 12 anos); nas restantes regiões, lidera Ventura. Há também uma diferença geracional, uma vez que o presidente do PSD vai à frente nos dois escalões mais velhos, enquanto o do Chega lidera nos mais jovens.

Vai ser preciso esperar para se perceber se o líder da Direita radical consegue passar para a frente, embora este seja um título com baixa reputação: quando se pede aos portugueses que avaliem a Oposição em geral, há um saldo negativo de 13 pontos (a diferença entre avaliações positivas e negativas).

O saldo é negativo em todos os segmentos partidários. Embora os que votam no PS sejam dos menos insatisfeitos com a Oposição. Melhor resultado só entre os que escolhem o Chega (seis pontos negativos). Destacam-se na avaliação negativa os eleitores liberais, os bloquistas e os do PAN.