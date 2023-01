Ventura falhou todas as sessões de deputado municipal em Moura em 2022

O presidente do Chega, André Ventura, faltou a todas as sessões da Assembleia Municipal (AM) de Moura no ano passado. Ventura é o primeiro eleito do Chega naquele órgão, mas desde o início do mandato só esteve em duas das 15 sessões e uma delas foi a tomada de posse.

Primeiro não queria ser candidato nas autárquicas; depois recuou e candidatou-se à AM de Moura; e por fim nunca mais apareceu. André Ventura não é visto nas sessões da AM de Moura desde 28 de dezembro de 2021, tendo faltado a todas as reuniões de 2022.

O JN analisou as atas da AM de Moura desde o início do atual mandato, onde se pode ver que o líder do Chega esteve presente na "instalação dos órgãos autárquicos" (tomada de posse), a 16 de outubro de 2021. Nesse ano, esteve ainda na discussão do Plano e Orçamento, a 28 de dezembro, mas faltou à sessão do dia seguinte, 29 de dezembro, tal como faltou a 25 de novembro. Em ambas foi substituído pelo sétimo da lista, uma vez que o Chega elegeu seis membros em Moura nas autárquicas de 2021.