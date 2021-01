Carla Bernardino Hoje às 10:22 Facebook

Frente a frente entre Marcelo e líder do Chega foi o que teve mais espectadores nos últimos oito anos.

Marcelo e Ventura protagonizaram, até à sexta-feira passada, o debate mais visto das presidenciais. O atual presidente da República e o líder do Chega sentaram-se no estúdio da SIC, com Clara de Sousa, a 6 de janeiro, e foram vistos por mais de um milhão e 800 mil espetadores, segundo dados da GFK e da Comissão de Análise de Estudos de Meios.