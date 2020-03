Semana de calor a lembrar o verão

JN Hoje às 10:30 Facebook

Em Portugal Continental, dez distritos atingem, esta quarta-feira, temperaturas máximas acima dos 25 graus.

O calor está a dar um ar da sua graça no nosso país por estes dias, com valores que se aproximam da primavera e, em alguns casos, do início do verão. Nos próximos três dias, as temperaturas máximas vão variar, em Portugal continental, entre os 17ºC e os 29ºC.

Nesta quarta-feira, a região Norte apresenta temperaturas máximas entre os 17ºC no Porto e os 24ºC em Bragança. No Centro, as temperaturas máximas variam entre os 22ºC em Coimbra e os 27ºC em Lisboa. Na região Sul, as máximas variam entre os 24º em Faro e os 29º em Beja.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 4ºC e os 16ºC..