Verão tímido: domingo de aguaceiros e descida de temperaturas

Períodos de céu muito nublado com chuva fraca, em especial no Norte e Centro, para este domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para este domingo, para as regiões Norte e Centro do país, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo no interior a partir do final da tarde. Esperam-se períodos de chuva fraca no litoral, estendendo-se ao interior a partir do final da manhã, com probabilidade de ocorrência de trovoada em Trás-os-Montes, ainda que baixa.

Na região Sul, esperam-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo no interior até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, e no sotavento algarvio ao longo do dia. Também está prevista possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca entre o meio da manhã e o final da tarde, exceto no sotavento algarvio.

Em todo o país, prevê-se vento fraco a moderado, exceto nas terras altas e na na costa sul do Algarve, onde será forte.

O IPMA prevê também uma pequena descida da temperatura máxima, que deve variar entre os 21 graus, entre Guarda e Viana do Castelo, e os 32 graus, em Faro. Já a temperatura mínima deve oscial entre os 11 graus, na Guarda, e os 19, em Faro.