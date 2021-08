Vice-almirante recebe t-shirt de jovem de apelo à vacinação

Rogério Matos Hoje às 15:00 Facebook

João Marques, 16 anos, recebeu esta quinta-feira a visita do Gouveia e Melo no centro de vacinação do Samouco, em Alcochete, para o felicitar presencialmente sobre o trabalho à frente da task force da vacinação contra a covid-19. O jovem tinha publicado um vídeo nas redes sociais no domingo, onde congratulou o vice-almirante e criticou o sucedido em Odivelas onde Gouveia e Melo foi recebido com insultos por manifestantes antivacina.

"Ele disse-me: Só tens 16 anos e já estás um grande homem", refere ao JN João Marques, depois do encontro desta manhã. O jovem diz ter "grande respeito e admiração" pelo vice-almirante e pelo seu trabalho. "Abordámos a situação de Odivelas, eu expliquei que aquilo não podia acontecer num país democrático e o vice-almirante concordou". "Ainda há jovens que têm boa mentalidade e que não está poluída, disse-me", conta o jovem.

O encontro foi marcado ainda por uma troca de "prendas". Gouveia e Melo ofereceu a João Marques um símbolo das forças armadas e recebeu do jovem uma t-shirt feita com a mensagem "eu vacinei-me, vacina-te também".

O encontro, conta o estudante da escola secundária de Alcochete, serviu para "apelar aos jovens para a vacinação e levar o vice-almirante a ver com os próprios olhos como funciona o centro de vacinação do Samouco", onde João Marques foi vacinado e diz ter-se sentido totalmente seguro quando recebeu a primeira dose no fim de semana passado. A visita durou cerca de uma hora.

Ana Salvador, mãe do jovem, considera que a visita foi importante não só para o seu filho, como para os profissionais que trabalham neste centro. "O vice-almirante tem uma grande determinação e faz com que as pessoas a sua volta sintam essa força", diz Ana Salvador, que também esteve no encontro.

No vídeo que originou esta visita, João Marques criticou o sucedido em Odivelas e apelou à vacinação de todos, dizendo que "é importante para a vossa saúde, para a saúde dos vossos familiares e amigos". Hoje, diz que tem recebido um bom feedback. "É impressionante o número de partilhas e comentários positivos ao meu vídeo".

João Marques explicou que achou "indecente" a forma como Gouveia e Melo foi recebido em Odivelas. "Foi indecente e desnecessário. Não é com violência que se resolvem as coisas, é a falar. Foi assim que me ensinaram", afirmou.