Ventura, deputados do Chega e ex-PAN em dança no TikTok contra Lula

Apesar de isolado politicamente e com o risco de criar um incidente diplomático, André Ventura prossegue a estratégia de criar ruído em torno da visita do presidente do Brasil a Portugal. Desta vez, no TikTok.

Num vídeo publicado naquela plataforma, o líder do partido e vários deputados (e até Cristina Rodrigues, ex-PAN) aparecem a dançar enquanto cantam que "foi com um papo de picanha que o Lula te enganou. Acreditou nessa mentira e a picanha nem chegou." Na descrição da publicação é possível ler a mensagem: "Presidente Lula, não se deixe enganar! Não será recebido em festa em Portugal".

Recorde-se que após a polémica com a participação do chefe de Estado brasileiro na sessão solene anual comemorativa do 25 de Abril, o Parlamento decidiu antes realizar uma sessão de boas-vindas à parte durante a visita de Estado de Lula da Silva a Portugal, segundo decisão da conferência de líderes. Chega e IL mostraram-se contra. Os restantes aprovaram a solução.

No entanto, as posições do presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia e a sua presença no Parlamento português no dia 25 de Abril continuam a gerar críticas. O PSD desafia o Governo a demarcar-se das declarações feitas pelo Presidente brasileiro sobre a guerra, mas o PS defende que Lula tem procurado "fomentar a busca pela paz".

O líder do Chega disse na segunda-feira que os deputados do partido vão sentar-se no hemiciclo durante a sessão de boas-vindas ao presidente do Brasil na Assembleia da República, mas prometeu que terão uma "ação firme".

André Ventura tem defendido que o presidente do Brasil deve ser condenado pela "proximidade com a Rússia", pela "incapacidade de ver o sofrimento do povo ucraniano", pela "sua proximidade à China", pela "hesitação em condenar as ditaduras sul-americanas" e pela "corrupção", apesar das decisões que condenaram o presidente brasileiro nesse âmbito terem sido anuladas devido a erros e irregularidades processuais.